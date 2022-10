Para a segunda geração do GLC, rival de modelos como o BMW X3, o Audi Q5 ou o Volvo XC60, a Mercedes concentrou-se em oferecer uma gama de motorizações sempre híbridas, com uma ligeira electrificação (mild hybrid) ou com uma bateria recarregável de maior capacidade e um motor eléctrico a apoiar o motor de combustão, a gasolina ou a gasóleo. Estas últimas mecânicas híbridas plug-in (PHEV) são particularmente interessantes, dado que permitem à marca da estrela anunciar consumos de combustível baixíssimos, para o que contribui decisivamente a sua capacidade de percorrerem mais de 100 km em modo exclusivamente eléctrico. É o caso dos GLC 300e 4Matic e GLC 400e 4Matic, que já podem ser encomendados e que, em Novembro, passarão a contar com a “companhia” da terceira versão PHEV deste SUV, o GLC 300de 4Matic.

As versões PHEV do GLC oferecem uma mala com 470 litros de capacidade, menos 130 litros que as restantes versões. Veja aqui outros detalhes do interior 8 fotos

O GLC 300e 4Matic está disponível por valores a partir de 76.300€, enquanto o GLC 400e 4Matic tem preços desde 79.150€. Estas versões combinam um motor a gasolina de 2,0 litros com quatro cilindros, a entregar respectivamente 204 ou 252 cv e 320 ou 400 Nm. Em qualquer uma das versões PHEV, inclusivamente no 300de 4Matic, está sempre um motor eléctrico de 100 kW/136 cv e 440 Nm, alimentado por uma bateria com uma capacidade útil de 24,5 kWh (31,2 kWh de capacidade bruta). É essencialmente isso, a elevada capacidade do acumulador (para um PHEV), que permite a estas versões do GLC percorrerem entre 112 e 130 km em modo exclusivamente eléctrico, habilitando assim o SUV alemão a anunciar um consumo em redor de 0,5l/100 km, de acordo com o protocolo de medição europeu WLTP, a que há que somar um dispêndio energético entre 20,4 e 22,9 kWh/100 km.

O acumulador dos GLC PHEV aceita carregamentos de até 11 kW em corrente alternada, podendo o SUV ser opcionalmente equipado com um carregador que aceita carga rápida até um pico de 60 kW em corrente contínua. Neste caso, a recarga completa da bateria pode fazer-se em cerca de meia hora.

O "pack" de baterias que equipa os GLC híbridos plug-in 2 fotos

Sempre a contar com uma caixa automática de nove relações com conversor de binário 9G-TRONIC, o novo GLC passa às quatro rodas um total de 313 cv e 550 Nm no 300e 4Matic, ou 381 cv e 650 Nm no 400e 4Matic. O PHEV diesel (300de 4Matic) oferece uma potência intermédia de 335 cv, mas mais torque (750 Nm). Todos eles estão limitados a 140 km/h de velocidade máxima em modo eléctrico, mas sem esse constrangimento superam os 217 km/h (GLC 300e/300de) ou os 237 km/h (GLC 400e).

O plug-in menos potente a gasolina vai de 0-100 km/h em 6,7 segundos, prova que é realizada em 6,4 segundos pelo 300de 4Matic e que baixa para 5,6 segundos com o 400e 4Matic.