A periferia da capital da Ucrânia foi atingida por aparelhos não tripulados (drones) de fabrico iraniano disparados pelas forças russas depois dos ataques das forças de Moscovo na segunda-feira, disseram responsáveis ucranianos.

Oleksiy Kuleba, governador regional de Kiev disse que o ataque desta quinta-feira atingiu a periferia da capital acrescentando que ainda não há informações sobre eventuais vítimas.

O vice-chefe de gabinete da Presidência da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, disse, através da rede digital de mensagens Telegram, que “infraestruturas críticas” foram atingidas mas não forneceu mais detalhes.

Na cidade de Mykolaiv, no sul do país, bombardeamentos russos destruíram um edifício de apartamentos durante a noite.

Vitali Kim, governador regional de Mykolaiv disse que uma criança de 11 anos de idade foi resgatada dos escombros onde permaneceu durante seis horas.

As autoridades mantêm as buscas no mesmo local para detetarem sete pessoas que continuam desaparecidas.

O responsável local ucraniano disse que o prédio foi atingido por um míssil S-300 que geralmente é usado contra meios aéreos acrescentando que “os russos aparentemente” estão a usar a arma contra alvos terrestres, de forma indiscriminada.

Os ataques desta manhã na frente sul ucraniana repetem-se aos que se verificaram nos últimos dias, sobretudo depois das forças ucranianas terem iniciado a contra-ofensiva na região ocupada pela Rússia.

Esta semana, os ataques das forças de Moscovo atingiram a zona de Kiev.

Os bombardeamentos russos fizeram 19 mortos e mais de uma centena de feridos.