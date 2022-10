O alto representante para a Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, exigiu este domingo ao chefe da diplomacia iraniana, Hosein Amir Abdolahian, “máxima transparência” relativamente ao incêndio e confrontos vividos no sábado na prisão de Evin, que alberga presos poíticos.

O chefe da diplomacia europeia afirmou, numa mensagem partilhada na rede social Twitter, e citada pela agência Efe, que está a seguir as notícias relativas ao sucedido e assinalou que “as autoridades iranianas são responsáveis pelas vidas de todos os detidos, incluindo os defensores dos direitos humanos e cidadãos da UE [União Europeia]”.

Following evolving reports on situation in Evin prison.

Iranian authorities responsabile for lives of all detainees, including human rights defenders and EU nationals. Expressed my most serious concern to FM @HAabdollahian.

We expect maximum transparency on the situation.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 16, 2022