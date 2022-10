A inscrição na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai custar 235 euros para toda a semana, noticiou a Renascença. Alimentação, alojamento, transporte, seguro e um kit de participante estão incluídos no valor que dá acesso a toda a programação entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, além de alguns descontos.

Os valores podem ainda diferir para quem estará presente apenas nos eventos do fim de semana em que estará o Papa (125 euros) e para os voluntários (145 euros).

De acordo com a Renascença, os valores em causa foram conhecidos esta segunda-feira, em Fátima, num encontro que reúne jovens de todo o mundo com os organizadores da Jornada Mundial da Juventude.

A organização não divulgou ainda a data de abertura das inscrições, mas deverá acontecer até ao final do mês de outubro. Para os jovens que se inscreveram até ao final do ano haverá um desconto de 10% e os participantes que o fizerem até 15 de março poderão contar com menos 5% no preço estabelecido.