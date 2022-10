O Movimento de Estafetas, constituído por trabalhadores que prestam serviços para plataformas digitais como a Uber ou a Bolt, divulgou uma carta aberta dirigida ao Governo a pedir que as alterações à lei laboral que estão a ser preparadas preservem a sua “autonomia”, nomeadamente para definir horários de trabalho e objetivos de entregas.

Segundo o Movimento, a carta é assinada por “quase dois mil estafetas” das plataformas digitais que se dizem preocupados com o futuro da atividade e com a possibilidade de, dizem, lhes serem retiradas “oportunidades de rendimento” com as alterações à lei que estão a ser preparadas pelo Executivo (e na União Europeia). Os estafetas pedem “liberdade” na forma como organizam o trabalho.

Os decisores devem perceber que há quase duas mil pessoas (e somos mais a juntar-nos a este movimento a cada dia que passa) que entendem que em termos pessoais e profissionais a melhor forma de trabalho é a que existe hoje, visto termos a autonomia para decidir quando trabalhamos, sem os tradicionais compromissos para com uma entidade patronal, como por exemplo, a obrigação do cumprimento de uma determinada quantidade de horas, ou mesmo de um horário fixo, ou de um certo número de entregas que temos que fazer para termos cumprido o objetivo do patrão”, referem.

