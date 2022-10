O projeto-piloto da semana de quatro dias arranca em junho de 2023 em empresas privadas voluntárias, com uma duração de seis meses. As empresas que queiram participar não terão incentivos financeiros para o fazer, apenas apoio técnico, mas poderão desistir antes de tempo. O teste só chegará ao setor público se tiver uma “evolução satisfatória” no privado.

De acordo com o desenho do projeto-piloto a apresentar pelo Governo na reunião de quarta-feira da Comissão Permanente de Concertação Social — a que a agência Lusa teve acesso — só numa “segunda fase”, e “mediante evolução satisfatória do piloto”, a experiência da semana de quatro dias “deverá ser estendida ao setor público”. Isto porque, segundo o executivo, “uma experiência-piloto dirigida a este setor requer adaptação de instrumentos de avaliação dos impactos e estará sujeita a diferentes condicionantes jurídicas e orçamentais”.

Numa terceira fase, o teste terá outros contornos, de forma a comparar empresas que adotam a semana de quatro dias com outras que não implementam o modelo. “Progressivamente, e num terceiro momento, existe intenção de criar as condições favoráveis para testar um modelo mais ambicioso que envolva um desenho quase-experimental, em que um grupo empresas adotam a mudança e outro grupo servirá de controlo”, lê-se no documento do Governo.

