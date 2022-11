Rohit Prasad, vice-presidente sénior e o principal cientista responsável pela assistente digital da Amazon, a Alexa, veio à Web Summit detalhar os planos para esta divisão da empresa. Na primeira sessão do segundo dia da conferência — “dou as boas-vindas aos resistentes”, disse mesmo Paddy Cosgrave — o responsável da Amazon frisou que a grande ambição passa por tornar a Alexa “indispensável”.

“Queremos que Alexa seja indispensável”, explicou o responsável, que defendeu que a privacidade dos clientes não deve ser uma concessão para interagir com esta assistente digital. Prasad contextualizou que as “interações totais com a Alexa cresceram 20% nos últimos tempos” e que há um cuidado crescente com o tentar estabelecer uma “relação emocional” com os clientes. “Todos esperam uma experiência diferente com a Alexa”.

O responsável da Amazon, que chegou a esta área da empresa há oito anos, quando a empresa desvendou este projeto, explicou que a inteligência artificial tem de ser capaz de responder de forma emocional aos utilizadores. E deu um exemplo: “se sabe que sou dos New England Patriots, sei que vocês na Europa seguem mais futebol, vai dar-me os resultados com um tom mais animado se estiverem a ganhar.”

Neste momento, há “mais de 140 mil equipamentos compatíveis com a Alexa”. “A Alexa não é só uma assistente digital, é também uma companhia. ”

A resposta da Alexa está dependente de “que tipo de sensores é que estão disponíveis no dispositivo”, algo que pode ter impacto nos resultados apresentados aos utilizadores. E, pela informação apresentada, estes sensores são importantes para que a IA da assistente possa aprender mais.

O anúncio de há uns meses de que a Alexa poderia em breve falar com a voz de familiares, mesmo que já tenham morrido, não ficou de fora da conversa. Enquanto o moderador considera a experiência “assustadora”, o responsável da Amazon prefere a expressão “descoberta científica”.

“Foi uma descoberta científica importante. É uma tecnologia incrível. Diria que é uma descoberta científica que nos vai permitir fazer as coisas mais depressa.”

No tema da privacidade, explicou que é importante “criar experiências com a segurança do cliente em mente. Acho que não é um trade off”, disse em relação a este tema.

“Queremos que a inteligência artificial esteja disponível para toda a gente e em todo o lado. Deve simplificar a vida, para aumentar o tempo que passa com quem quer passar. A IA vai estar lá para nós em todas as ocasiões.”