Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, foi acusado pelo Ministério Público do crime prevaricação no âmbito de uma certidão extraída da Operação Teia.

No sábado, o Observador revelou que o governante era arguido não apenas em um processo, mas dois. No caso que diz respeito à Operação Teia, existem suspeitas de que a empresa de Manuela Couto tenha sido favorecida na adjudicação de vários contratos.

No centro da investigação está a sociedade Mit — Make it Happen, Lda. que realizou contratos com a Câmara Municipal de Caminha entre abril de 2015 e julho de 2016.

A Operação Teia, que tem no seu centro Joaquim Couto, histórico ex-autarca socialista de Santo Tirso, e a sua mulher Manuela Couto, levou à extração de uma certidão. E esta tem com o alvo da sua investigação, entre outros autarcas, Miguel Alves.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Existe a suspeita de que o grupo empresarial de Manuela Couto, que tinha outras sociedades ligadas à comunicação, clipping e marketing, terá tido outras relações contratuais com aquela autarquia do Alto Minho que foi liderada por Miguel Alves entre setembro de 2013 e setembro de 2022.

Outros autarcas da região norte, como Aires Pereira (Póvoa de Varzim), Nuno Fonseca (Felgueiras), Raul Cunha (Fafe) e Jorge Sequeira (São João Madeira) estão igualmente referenciados nos autos da Operação Teia como tendo sido contactados por Joaquim Couto com alegados pedidos para contratarem empresas da sua mulher, Manuela Couto. Há igualmente indícios de que tais contactos foram combinados entre o casal Couto.

Ministra admite saída em caso de acusação

Sublinhe-se que este caso nada tem que ver com o acordo feito por Miguel Alves, na qualidade de presidente da Câmara de Caminha, e um empresário para a construção de um centro de exposições. Nesse caso em concreto, revelado pelo jornal Público, o governante foi politicamente responsável por adiantar 300 mil euros a uma empresa para a construção do tal centro — que ainda não existe. Depois das informações tornadas públicas, o Ministério Público decidiu abrir um inquérito ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

Coisa diferente é o estatuto de arguido em dois processos — um relacionado com a Operação Éter e este relacionado com a Operação Teia. Esta quinta-feira, a ministra Mariana Vieira da Silva garantiu que nada tinha mudado em relação a Miguel Alves, negou qualquer dualidade de critérios em relação a outros elementos que saíram do governo no passado e desafiou os jornalistas a lerem os comunicados emitidos pelo Governo na altura.

O comunicado do primeiro-ministro a que Mariana Vieira da Silva se refere é relativo a 9 de julho de 2017 e surgiu quando os secretários de Estado envolvidos no “Galpgate” pediram a demissão. Nessa altura, António Costa decidiu “aceitar o pedido de exoneração, apesar de não ter sido deduzida pelo Ministério Público qualquer acusação, nem consequentemente uma eventual acusação ter sido validada por pronúncia judicial”. O primeiro-ministro fez, por isso, a distinção entre os dois estatutos — arguido e acusado.

Também esta quinta-feira, Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, também saiu em defesa do seu colega de Governo usando o mesmo argumento. “Que eu saiba, o estatuto de arguido é um estatuto que existe para nós nos protegermos perante a Justiça. Tenho registado as interpretações que têm sido feitas sobre o conceito de arguido. Não é ser acusado ou condenado.”