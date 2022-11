Em atualização

Depois de dois anos de pandemia e com o estalar da guerra na Ucrânia, o mundo enfrenta uma crise económica com proporções históricas que está a afetar gravemente a vida dos consumidores. Aliando a este fator a crise climática, 2022 não está a ser, definitivamente, um bom ano para a popularidade do consumismo. Talvez por isso mesmo existam tantas marcas a apostar num novo conceito: a Green Friday. Em vez de aplicarem descontos nos seus produtos, estas empresas oferecem-se para plantar árvores ou revertem parte dos lucros para apoiar causas solidárias.

No entanto, nada temam os consumidores ansiosos por poupar dinheiro nos presentes de Natal: a Black Friday e a Cyber Monday continuam vivas e aqui recomendam-se dezenas de marcas com descontos até 70% em categorias como moda, beleza, tecnologia, escapadinhas, objetos para a casa, cuidados de pele e coisas para os miúdos. Espreite a lista abaixo para conhecer algumas oportunidades e vá seguindo as atualizações até à próxima sexta-feira.

Acessórios

Boutique dos Relógios: entre 1 e 27 de novembro, descontos até 40% em marcas como a Nixon, Calvin Klein, Lacoste e Tissot, entre outras.

Daniel Wellington: entre 14 e 28 de novembro, descontos até 50% numa seleção de artigos na loja online.

HeyHarper: de 1 a 30 de novembro, descontos de 40% em todo o site (à exceção da coleção de relógios).

Leitão & Irmão: dia 28 de novembro, 10% de desconto em toda a loja online na CyberMonday.

MissCath: entre 25 e 27 de novembro, 30% de desconto em todos os artigos, à exceção da marca Kurt Geiger e coleções Proxis e Litebox Alum da marca Samsonite. Na Cyber Monday, a 28 de novembro, 30% de desconto em todos os artigos da loja online, excluindo as mesmas coleções anteriormente mencionadas.

One: entre 1 e 30 de novembro, descontos até 60% em coleções antigas da One: na compra de um produto, 30% de desconto; na compra de dois produtos, 50% e na compra de três ou mais artigos, 60%. Durante o mesmo período, há um desconto de 10% em boxes e sets da coleção atual. Válido nas lojas físicas e online.

Stone by Stone: entre 15 e 28 de novembro, 15% de desconto em todo o site.

TOUS: de 18 a 20 de novembro, descontos até 40% para membros MYTOUS a que acrescem 15% a partir do segundo artigo; de 21 a 27 de novembro descontos de Black Friday até 40%, a que acrescem 10% a partir do segundo artigo nas lojas físicas, online e app; 28 de novembro, descontos de Cybermonday até 40% nas lojas físicas, online e app, a que acrescem 10% extra a partir do segundo artigo. Ao longo destes dias, será entregue em todas as compras um voucher de 10% de desconto numa próxima compra entre os dias 29 de novembro e 15 de dezembro.

Beleza e cuidados de pele

Atida Mifarma: descontos até 25% nos Black Days a funcionar na loja online.

Benamôr: de 25 a 27 de novembro, promoções na Green Friday — 1% das vendas revertem para a organização Plantar uma Árvore. Além disso, na compra de um produto nas lojas físicas, a marca oferece um creme de lábios e um creme de mãos de 10 mililitros; na compra de dois produtos, um creme de lábios de 10 mililitros; em compras superiores a 50€, um refill de Gel de Banho Jacarandá de 500 mililitros; e em compras superiores a 70€, oferta de um tote bag reutilizável.

O Boticário: entre 16 e 28 de novembro, descontos na Beauty Week em mais de 200 produtos nas lojas físicas e online. Perfumaria com descontos até 50%; cremes de corpo, produtos de cabelo e maquilhagem até 70%; e coffrets de Natal com descontos até 15%. No dia 28 de novembro é a Beauty Monday: há um desconto adicional de 5% em todos os produtos em promoção.

Castelbel: de 21 a 27 de novembro, descontos de 30% na coleção Ruby, com envio grátis em todas as encomendas. A 28 de novembro, na Cyber Monday, as mesmas condições, mediante a utilização do código CBCYBER no checkout da compra na loja online.

Esthederm: de 18 a 27 de novembro, desconto de 20% em todos os produtos da loja online, exceto nos promocionais. De 12 a 4 de dezembro, na compra de dois produtos tem direito a 20% de desconto, e 30% na compra de três.

Freshly Cosmetics: de 20 a 28 de novembro, até 50% de desconto em produtos selecionados na loja online. Nas compras superiores a 69€, descontos até 45%.

FOREO: descontos até 50% numa vasta seleção de produtos na loja online.

ISDIN: de 21 a 28 de novembro, desconto de 25% em Isdinceutics nas farmácias aderentes.

Loja do Shampoo: de 14 a 20 de novembro, descontos de pré-Black Friaday até 32% em toda a loja online mais 5% extra em compras superiores a 70€ com o cupão “BLACK5”.

Quem Disse, Berenice?: entre 17 e 28 de novembro, descontos até 70% em mais de 100 produtos nas lojas físicas e online. De 25 a 27 de novembto, uma promoção extra: todos os produtos têm pelo menos 25% de desconto (não acumulável e à exceção da linha Aura). No dia 28 de novembro é a Beauty Monday: há um desconto adicional de 5% em todos os produtos em promoção.

Notino: de 14 a 27 de novembro, descontos de Black Friday até 30% em produtos de beleza e perfumes com o código “notino”.

Phillipe by Almada: entre 21 e 27 de novembro, descontos de 25% em todos os produtos na loja online com o código “BF2022”.

Selfless by Hyram: até 28 de novembro, descontos de 50% em tudo na loja online.

René Furterer: de 1 de novembro a 31 de janeiro, 20% de desconto na compra de um artigo ou, na compra de três artigos, para apenas dois. Válido para todos os produtos exceto champôs. Campanha disponível em farmácias selecionadas.

Ringana: a empresa austríaca preferiu aderir à Green Friday, apostando numa campanha de reciclagem: na devolução de dez frascos vazios (completos) da marca, poderá receber um produto Ringana à sua escolha. Não precisa de se descolar à loja: basta enviar as embalagens por correio na caixa da última encomenda, para depois receber um voucher por email.

Rituals: de 21 a 27 de novembro, 20% de desconto na compra de recargas. Na compra de uma recarga, a marca vai plantar uma árvore.

Comida

Iswari: a partir de dia 7 de novembro e até ao final do mês, a Green Friday da Iswari vai reverter 15 cêntimos de cada produto vendido para o fundo de plantação de árvores Ecosia. Em simultâneo, há descontos até 35 por cento em diferentes produtos da marca no site.

Casa

Banak Importa: de 16 a 28 de novembro, descontos até 65% na loja online.

Beliani: até 27 de novembro, descontos até 20% em tudo na loja online.

Colchão Emma: de 14 a 21 de novembro, descontos de Black Weeks até 60% na loja online.

De’Longhi: de 17 a 28 de novembro, descontos até 35% na loja online.

IKEA: entre 15 e 29 de novembro quem vender os seus artigos de decoração e mobiliário durante a Green Friday à marca sueca recebe de volta um voucher que pode ser gastado em loja. Membros da IKEA Family recebem mais 50% do valor da venda.

JOM: descontos até 70% numa vasta seleção de artigos.

Kave Home: de 21 a 25 de novembro, descontos até 60% na loja online.

Koala Rest: vários tipos de ofertas todos os dias a funcionar no site, como 20% de desconto na compra de um colchão e oferta de uma capa para o mesmo.

La Redoute: entre 8 e 28 de novembro, descontos até 60% em loja, a que acrescem 10% extra se comprar pelo site ou 12% extra se comprar pela app.

QuartoSala: entre 12 e 26 de novembro, as três lojas físicas estão abertas para um Stock Off anual com descontos até 80%. Parte dos lucros será doada à associação sem fins lucrativos Quinta Essência, que apoia na inclusão social de pessoas com necessidades especiais.

SKLUM: descontos até 50% na loja online.

SMEG: de 23 a 28 de novembro, descontos até 25% em artigos selecionados nas lojas físicas e online.

Desporto

Decathlon: de 15 de novembro a 24 de dezembro, descontos até 50% na loja online.

Reebok: na campanha pré-Black Friday, os descontos na marca de desporto chegam aos 50% na loja online.

Sportzone: de 1 a 24 de novembro, descontos até 50% em produtos selecionados — desde pesos, a colchões elásticos, roupa desportiva, de marcas como Adidas, Puma, Fila, Nike ou Reebok. A campanha está disponível em lojas físicas e online.

Experiências e escapadinhas

Bamboo Garden Spa: de 19 a 26 de novembro, tratamentos spa com desconto direto de 20%, ou compra de vouchers para tratamentos futuros com o mesmo desconto. Nesta campanha promocional estão abrangidos todos os tratamentos que constam no menu do Bamboo Garden Spa – à exceção do Tratamento de Assinatura dos Amores e dos Half-day programs. A oferta inclui 30 minutos de circuito de piscina, banho turco e sauna antes ou depois do tratamento, além do ritual de chá no final do tratamento. Em caso de compra de voucher de desconto para uso futuro, o mesmo tem a validade de seis meses. Para aderir a esta promoção, no espaço de bem-estar da Quinta das Lágrimas (em Coimbra), será necessária a confirmação de disponibilidade e reserva prévia. Pode consultar mais informação no site.

Cerca Design House: entre 25 e 30 de novembro, 20% de desconto em reservas diretas antecipadas.

Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa: entre 25 e 30 de novembro, 20% de desconto em reservas diretas antecipadas.

Lisbon Helicopters: de 14 a 28 de novembro, voos turísticos de helicóptero na região metropolitana de Lisboa para três pessoas por 195€, em vez de 231€ (desconto de 15,58%). Os vouchers comprados neste período têm uma validade de seis meses.

Vila Galé: reservas feitas entre 25 e 28 de novembro nas unidades de quatro estrelas Vila Galé estarão com um preço por noite desde 55€, em quarto standard single ou duplo, com pequeno-almoço. No caso das unidades de cinco estrelas, o valor será de 85€. A campanha aplica-se a estadias entre 25 de novembro e 31 de março de 2023. As reservas devem ser feitas através do centro de centro de atendimento da Vila Galé, no número 212 460 650 (disponível das 9h às 19h30), do email portugal.reservas@vilagale.com ou através do site do grupo, com código promocional Blackfriday.

Miúdos

BabyLoop: até 30 de novembro, 10% de desconto em todas as compras no site com o cupão “POUPAR10”.

Chicco: de 14 a 23 de novembro, campanha de Natal com descontos de 20% na compra de dois artigos e 30% na compra de três artigos.

Moda

Ambitious: de 11 até 30 de novembro, com descontos de até 50% na loja online.

Atlanta Mocassin: a 25 de novembro e só para subscritores, 25% de desconto em toda a loja online.

Brazilian Bikini Shop: a partir das 22 horas de 24 de novembro, e até 27, descontos de até 80% em artigos selecionados. Na Cyber Week, entre 29 de novembro e 5 de dezembro, 15% de desconto em artigos selecionados na loja online.

Converse: até 29 de novembro, descontos até 30% em modelos premium no site.

Decenio: de 17 a 19 de novembro, há descontos de 30% na coleção outono/inverno 2022, para clientes registados. De 20 a 27, na Black Week, as promoções chegam a todos os clientes na loja online.

Diverge: descontos até 30% numa seleção de ténis na loja online.

Eastpack: até 25 de novembro, descontos até 50% em mochilas, malas a tiracolo e de viagem na loja online.

Ecco: descontos de até 30% em artigos selecionados, nas lojas físicas e site da marca de calçado.

Eugénio Campos: entre 25 e 28 de novembro, 30% em jóias selecionadas. Exclusivo da loja online.

Fly London: de 25 a 27 de novembro, a marca de calçado está com 30% de desconto em todo o site. A 28 de novembro, Cyber Monday, conte com 10% de desconto sobre os 30%.

Foursoul: a partir da meia-noite de 25 de novembro, até 28 de novembro, a marca de roupa vai estar com 60% de desconto em todos os artigos que não pertencem à coleção outono inverno 2022.

Happy Socks: de 25 a 27 de novembro, 25% de desconto em tudo na loja online, à exceção de colaborações, especiais “Holidays” e clássicos da marca.

Havaianas: de 25 a 29 de novembro, promoção nas lojas físicas e online — compra três produtos selecionados por 36€.

Hoss Intropia: de 16 a 27 de novembro, descontos até 50% nas lojas físicas e online.

HVISK: durante o mês de novembro, descontos até 70% na loja online.

Impetus: de 25 a 27 de outubro, descontos e Black Friday até 30% em toda a loja online. A 28 de outubro, a Cyber Monday chega com descontos até 40% na coleção Fall/Winter.

Ipanema: de 25 a 28 de outubro, 20% de desconto em tudo na loja online, exceto modelos básicos.

Kickers: descontos até 30% na campanha de Black Friday a decorrer na loja online.

Lemon Jelly: de 18 a 28 de novembro, 30% de desconto numa seleção de modelos. De 25 a 28 de novembro, cupão de 20% em toda a coleção, visível ao longo do site (não acumulável com outras promoções).

Lion of Porches: de 25 a 27 de novembro, 30% de desconto na nova coleção.

Melissa: entre 25 e 27 de novembro, 30% de desconto em todos os artigos, à exceção da colaboração Viktor & Rolf e dos modelos básicos. A 28 de novembro, 60% de desconto em dois artigos selecionados, Melissa Storm e Melissa Gal.

MO: de 18 a 27 de novembro, descontos até 60% nas lojas físicas e online.

MVMT: campanha de Black Friday em todo o site usando o código “BF25” no checkout.

Pinko: a 25 de novembro, 20% de desconto em artigos selecionados.

Sanjo: de 23 a 27 de novembro, 10% de desconto direto em toda a nova coleção e modelos clássicos e 15 por cento de desconto automático extra a partir do segundo artigo.

Slowlove: até 50% de desconto numa seleção de artigos na loja online.

Steve Madden: de 25 a 27 de novembro, até 30% de desconto em artigos da nova coleção nas lojas físicas e online.

Women’secret: de 16 a 27 de novembro, descontos até 50% numa seleção de artigos nas lojas físicas e online.

Tecnologia

Amazon: de 18 a 28 de novembro, descontos de Black Fridayónica, gaming, beleza e cuidados pessoais, desporto e casa.

GMS Store: de 11 a 25 de novembro, descontos até 70% nas lojas físicas e online.

Fnac: antes da Black Friday, a marca tem Black Deals com descontos até 50% entre os dias 7 e 17 de novembro.

Huawei: entre 14 e 27 de novembro, descontos até 65% na loja online em várias categorias de equipamentos.

Rádio Popular: a Black Friday já arrancou na loja de eletrónica, com descontos até 21 de novembro. De televisões, a telemóveis, computadores e grandes eletrodomésticos.

SPC: de 18 a 28 de novembro, descontos até 75% em tablets, smartphones e colunas nas lojas físicas e online.

Worten: disponível nas lojas físicas e online, a Black Friday acontece até 28 de novembro, com descontos que ultrapassam os 60%.

Xiaomi: de 17 a 30 de novembro, desconto em produtos da marca, incluindo os favoritos dos consumidores (desde telemóves, liquificadoras ou air fryer), que podem chegar aos 50%. Disponível nas lojas físicas e online.