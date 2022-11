A vitória foi por uma curta margem, 51,8% contra 48,2%. Mas mesmo que a maioria dos utilizadores do Twitter queira ver Donald Trump de regresso à rede social, o antigo Presidente dos Estados Unidos não está para isso. “Não vejo qualquer motivo para voltar”, respondeu, quando questionado sobre o facto de Elon Musk ter reativado a sua conta neste domingo.

Foi durante um encontro com a Coligação de Judeus Republicanos que Trump foi confrontado e deixou clara a sua opinião. Na verdade, já tinha deixado no ar a ideia de que não voltaria àquela rede social, mesmo que deixasse de estar banido. Depois de sair do Twitter, o empresário norte-americano criou a Truth Social e é a partir daí que tem publicado as suas opiniões.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Assim que a fechou negócio, efetivando a compra do Twitter, Elon Musk anunciou que ia reativar algumas das contas suspensas pela anterior administração. Trump fazia parte da lista, assim como Kanye West. O músico, este domingo, publicou um curtíssimo post, onde escrevia: “Teste, teste, a ver se o meu twitter está desbloqueado.”

Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked — ye (@kanyewest) November 20, 2022

Quanto a Donald Trump, depois de ter feito um inquérito aos utilizadores do Twitter nos últimos dias, Elon Musk anunciou que a conta ia voltar à vida.

Foi na Truth Social que Donald Trump reagiu à compra do Twitter por Elon Musk. “Estou muito contente que o Twitter esteja em mãos sãs e já não esteja a ser gerida por radicais de esquerda lunáticos e maníacos que odeiam o nosso país”, escreveu. Na mesma publicação, Trump disse que a sua rede social se tornou numa espécie de fenómeno.

Depois de ter sido banido do Twitter, no seguimento do ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, o empresário norte-americano criou a sua própria rede social. Em abril desde ano, recusou a ideia de regressar ao Twitter. “Não vou voltar ao Twitter. Gosto do Elon Musk, gosto muito dele. É um indivíduo excelente. Fizemos muito pelo Twitter enquanto eu estava na Casa Branca. Fiquei desiludido pela forma como fui tratado pelo Twitter.”