A FIFA revelou esta quinta-feira que os adeptos do País de Gales que utilizarem chapéus ou bandeiras arco-íris vão poder entrar no estádio Ahmad Bin Ali para assistir ao jogo contra o Irão, que se realiza esta sexta-feira. A Federação do País de Gales (FAW) confirmou, através do Twitter, que todos os estádios do Campeonato do Mundo “foram contactados e instruídos a seguir as regras e as regulações acordadas”.

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru’s match against Iran on Friday. All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h — FA WALES (@FAWales) November 24, 2022

A confirmação surge depois de a FAW ter emitido um comunicado em que se mostrava “extremamente desapontada” com incidentes antes do encontro entre País de Gales e EUA, que terminou empatado a um golo. Isto porque surgiram notícias de que as autoridades do Qatar pediram aos adeptos Y Wal Goch, incluindo membros do staff da federação, que removessem os chapéus arco-íris que utilizavam antes de entrarem no estádio Ahmad Bin Ali (o mesmo onde vai decorrer o jogo contra o Irão).

Os chapéus coloridos foram criados pelos adeptos em parceria com a FAW, que recolheu “informações a propósito dos alegados incidentes” e abordou o assunto “diretamente com a FIFA”. De acordo com a federação, o organismo confirmou esta sexta-feira que os fãs do País de Gales poderão utilizar o acessório.

O País de Gales empatou com os EUA na sua estreia no mundial deste ano, neste que foi um “momento histórico” para a equipa e para os adeptos porque os gauleses não participavam num Campeonato do Mundo há 64 anos.