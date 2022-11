Antes de chegar ao Qatar, Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta quarta-feira no Egito, mais concretamente no Cairo. A informação é partilhada pela página de Facebook da Embaixada de Portugal-Cairo, onde foram colocadas algumas imagens desta visita do chefe de Estado português.

Esta página detalha que Marcelo Rebelo de Sousa visitou as Pirâmides de Gizé e que a delegação foi acompanhada pelo ministro do Turismo e das Antiguidades, Ahmed Issa, e pela embaixadora de Portugal no Egito, Manuela Franco. O Presidente da República teve ainda uma visita guiada até à zona da Esfinge.

O Presidente da República visitou também o Museu Nacional da Civilização Egípcia, em Fustat. A contextualização do museu, na página do Facebook, explica que Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido neste museu por Ahmed Ghoneim, CEO da Autoridade dos Museus.

“O Presidente de Portugal fez questão de deixar uma palavra no livro de visitas do museu, durante a qual elogiou o museu e o seu distinto espólio arqueológico”, partilha o museu na rede social.