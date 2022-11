Quando a população de Tver, uma pequena localidade a 100 quilómetros de Moscovo acordou no domingo, apanhou um susto: havia tanques ucranianos na rua. Perante a aparente invasão, a preocupação dos habitantes foi aumentando, até que a aflição deu lugar ao alívio: afinal, tudo não passava de um cenário fictício, criado para a rodagem de um filme.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais por cidadãos confusos e assustados, e chegaram mesmo a ser difundidas pela imprensa internacional como o britânico The Telegraph:

Nos vários vídeos, é possível ver vários tanques a desfilar pelas ruas, ostentando bandeiras da Ucrânia. “Isto é surreal” pode ouvir-se um automobilista a dizer num dos vídeos, ao mesmo tempo que expressa a sua confusão e nervosismo.

????????/????????Meanwhile, military equipment with Ukrainian flags is moving through the streets of Tver. Local residents are posting footage online of a convoy of Kamazovs, as well as BTR-3s. #StandWithUkraine pic.twitter.com/gNcOeyJ6NN — Ukraine-Russia war (@UkraineRussia2) November 26, 2022

O filme deverá ser o primeiro sobre a guerra que dura desde fevereiro. As informações sobre o enredo são poucas mas, segundo o The Telegraph, a ação decorre na Ucrânia.

Ukrainian military tanks line the streets of Tver, north west of Moscow. Russia hasn’t been invaded, it’s reportedly part of a movie set for a film about the war in Ukraine… #Ukraine #Russia pic.twitter.com/ovwIfjE5N1 — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) November 27, 2022

O título do filme — “Músico” — remete para o conhecido Grupo Wagner, cujos mercenários se referem a si mesmos como músicos — o próprio nome do grupo é uma referência ao compositor Richard Wagner, autor da conhecida ópera “Ride of the Valkyries”, e um dos artistas prediletos de Adolf Hitler.

O Telegraph recorda que a notoriedade do Grupo Wagner aumentou desde o início da guerra, de tal forma que, atualmente, a organização recruta novos membros através de publicidade e vídeos elaborados.

No entanto, esta não é a primeira vez que os russos são alvo de encenações que os levam a pensar estar perante ucranianos. Segundo o jornal britânico, no incío deste mês, em Kaluga, a cerca de 150 quilómetros de Moscovo, vários atores vestidos com uniformes ucranianos entraram num teatro, pegaram numa pessoa que estava a assistir e levaram-na para os bastidores, fingindo depois que o executavam sumariamente. Nada era verdadeiro, tratava-se apenas de uma “representação imersiva”.

