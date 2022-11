Não há coincidências. Wagner, que dá o nome ao grupo de mercenários que atua a favor do Kremlin na guerra da Ucrânia, não é um Wagner qualquer. É Richard, o compositor alemão do século XIX, que escreveu alguns ensaios antissemitas e era o favorito de Adolf Hitler, admirado como um exemplo da superioridade alemã. No Grupo Wagner há membros ligados à supremacia branca, tal como, do lado da Ucrânia, se encontram pessoas com o mesmo perfil no Batalhão Azov. Se os ucranianos ligados à extrema direita ficaram conhecidos pela batalha de Azovstal, e pela resistência militar sobrehumana, o Grupo Wagner — que há muito tempo opera em África — está a mostrar que é o batalhão mais apto do lado russo.

Onde estão agora? São a principal força do Kremlin na batalha de Bakhmut, no Donetsk, região de Donbass, onde se trava um duelo crucial desta fase da guerra. A uma hora de caminho, em Hirske, Lugansk, construíram a chamada linha Wagner: dois quilómetros de comprimento com pirâmides colocadas com pequenos espaços entre si para impedir avanços do adversário.

