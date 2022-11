Já foram escolhidos os seis nomes dos coordenadores dos grupos de trabalho que vão estudar as soluções para o novo aeroporto de Lisboa.

Daniel Murta da Faculdade de Economia de Coimbra vai ficar responsável pelos estudos de procura e das acessibilidades e infraestruturas de transportes. A planificação aeroportuária, que inclui a análise de capacidade e planos de expansão, ficará a cargo de Rosário Macário do Instituto Superior Técnico. Paulo Pinho da Faculdade de Engenharia do Porto coordenará o grupo das acessibilidades rodo-ferroviárias. Teresa Fidelis da Universidade de Aveiro terá a missão de avaliar o ambiente e a avaliação ambiental estratégica. A equipa integrará ainda Fernando Alexandre, da Faculdade de Economia do Minho, para a análise e modelos económicos e financeiros. E na componente jurídica foi selecionada Mafalda Carmona da Faculdade de Direito de Lisboa.

De acordo com informação recolhida pelo Observador, as personalidades indicadas por Rosário Partidário, a presidente da comissão técnica independente nomeada pelo Governo foram aprovadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

A comissão técnica independente resultou de um acordo entre o Governo e o líder do maior partido da oposição para promover uma avaliação ambiental estratégica independente que vai estudar cinco opções para a expansão aeroportuária em Lisboa, podendo ainda propor outras localizações. O prazo para concluir esta avaliação que irá apoiar a decisão política termina no final de 2023.