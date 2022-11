Em atualização

Jiang Zemin, antigo Presidente chinês, morreu esta quarta-feira, avançou a agência de notícias estatal Xinhua. Zemin tinha 96 anos e lutava contra uma leucemia. De acordo com a agência, o antigo Presidente da China morreu às 12:13 em Xangai, hora local, 4:13 em Lisboa.

O político chinês assumiu as rédeas da China na sequência do massacre da Praça Tiananmen, em 1989, e liderou o gigante asiático durante uma década de franca expansão económica.

“A morte do camarada Jiang Zemin é uma perda incalculável para o nosso partido, para os nossos militares e para as pessoas de todos os grupos étnicos”, era possível ler no anúncio da morte do antigo líder chinês, citado pela agência estatal. A notícia da morte de Zemin é dada pelas instituições oficiais com “profunda dor”.

Zemin é descrito neste comunicado como um líder notável e de “elevado prestígio, um grande marxista, um estadista, estratega militar e diplomata”, cita a agência Reuters.

Jiang Zemin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista em junho de 1989, uma escolha inusitada para liderar o partido após os protestos estudantis que marcaram esse ano e levaram ao massacre na Praça Tiananmen. Foi presidente da China ao longo de dez anos, entre 1993 e 2003, e tornou-se no principal rosto da abertura chinesa aos mercados globais. Foi sob a batuta de Zemin que a China conquistou força e emergiu como um dos nomes mais relevantes no mercado industrial e uma rival aos mercados desenvolvidos.

A abertura da China aos mercados globais é vista como o principal legado deste antigo Presidente, que era conhecido pelos gostos particulares, ainda mais para um estadista chinês. O perfil do New York Times retrata Zemin como um comunista que, aos olhos dos políticos estrangeiros, era visto como algo fora do molde. Afinal, citava Lincoln, assumia publicamente o seu gosto pelos produtos da indústria cinematográfica do rival EUA, e em 1997 até foi notícia por cantar “Love Me Tender” durante um jantar numa visita oficial às Filipinas.