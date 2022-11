(notícia em atualização)

O Portal das Finanças está indisponível na manhã desta quarta-feira, mas fonte da Autoridade Tributária (AT) esclarece que não se deve a um ataque informático.

“Está em curso a renovação dos certificados digitais do Portal das Finanças, por força da qual os respetivos serviços estão temporariamente indisponíveis”, justifica fonte da AT, em declarações enviadas ao Observador.

“A renovação regular dos certificados de segurança constitui uma medida preventiva e uma boa prática de segurança informática, não estando em curso qualquer ataque informático ao Portal das Finanças”, esclarece a mesma fonte.

As declarações de fonte da AT explicam que “os serviços do Portal das Finanças voltarão a estar brevemente disponíveis.”