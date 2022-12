É mais um pedido de Comissão de Inquérito solicitado pelo Chega que vai ficar pelo caminho. Com a oposição de quase toda a esquerda (apenas o BE anunciou que não inviabilizaria) e do PSD, a tentativa de criar uma Comissão de Inquérito à Covid-19, para avaliar os “atos do Governo” na gestão da pandemia, ficou esta sexta-feira apenas pela intenção, com acusações à mistura. De Jair Bolsonaro aos reparos do Tribunal de Contas, a primeira discussão no debate plenário desta sexta-feira chegou até à Hungria.

André Ventura começou por justificar os motivos que levaram o Chega a propor a Comissão de Inquérito com dados do Tribunal de Contas e a citar o que está na génese das Comissões de Inquérito (“têm por função vigiar o cumprimento da Constituição e investigar os atos do Governo”). E acrescentou: “Nunca foi tão importante fazer esse controlo” dado que o país passou “por sucessivos estados de emergência”.

O líder do Chega frisou ainda que “vários países na Europa já estão a fazer estas Comissões de Inquérito” e defendeu que há “necessidade do Parlamento português lançar uma investigação profunda à forma como foi conduzido este processo”. As ambições do partido mais à direita no hemiciclo acabariam, no entanto, por sair frustradas. O apoio liberal não chega.

João Cotrim Figueiredo considerou que a proposta do Chega “faz muito sentido”: “É muito necessário avaliar se a gestão do Governo foi tão fantástica como a propaganda quer fazer querer. Queremos apurar responsabilidades políticas neste processo.”

