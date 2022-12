A nova procuradora titular do caso dos irmãos que não frequentavam as aulas de cidadania em Famalicão, Eurídice Julieta Gomes, decidiu arquivar o caso, pois considera que os jovens não se encontram em situação de perigo, revela o Jornal de Notícias. Com este arquivamento, o julgamento dos pais dos alunos que estava previsto já não se vai realizar.

A procuradora Eurídice Gomes substituiu o seu colega Vinagre de Sousa, magistrado que foi alvo de uma queixa-crime dos pais dos alunos que tinham proibido os seus filhos de participarem nas aulas de cidadania.

O processo que foi agora arquivado resultou de uma denúncia sobre as faltas injustificadas dos alunos à disciplina de cidadania. O caso foi posteriormente entregue ao Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de Famalicão.

Os dois jovens, Tiago e Rafael, alunos da Escola Camilo Castelo Branco, nunca apareceram na disciplina obrigatória, por contestação dos pais aos conteúdos e temas lecionados. Os progenitores consideravam que temas como sexualidade e igualdade de género têm de ser abordados e debatidos pela família.