No Dia das Forças Armadas da Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky esteve na frente da batalha na região de Donetsk e Kharkiv, onde se reuniu com os defensores ucranianos. Já em Kiev, visitou os militares hospitalizados que continuam a recuperar de ferimentos de guerra.

“Durante oito anos e 286 dias, as Forças Armadas da Ucrânia têm defendido o nosso Estado dos ocupantes, da agressão russa. Milhares de ucranianos deram a sua vida pelo dia, que virá, em que nenhum invasor continue na nossa terra e todos serão livres novamente”, afirmou Zelensky no habitual discurso.

O líder ucraniano passou o dia junto dos combatentes ucranianos, a quem entregou condecorações e agradeceu pelo papel na defesa do país. “Quando o Dia das Forças Armadas de um Estado é um feriado de gratidão, tenho a certeza de que não poderá ser derrotado nem quebrado”, sublinhou.

Desde o início da guerra, Zelensky tem tido uma forte presença junto dos militares, visitado várias zonas de conflito e localidades libertadas da ocupação russa. Recentemente já tinha visitado a cidade de Kherson, após a retirada russa para a margem esquerda do rio Dnipro.

O lider ucraniano também celebrou a nova troca de prisioneiros entre Moscovo em Kiev, na qual foram devolvidos 60 militares de ambos os lados. Recuperar todos os ucranianos detidos pelas forças russas foi uma das prioridades estabelecidas por Zelensky, que garantiu que prosseguem os esforços para libertar todos.

Another successful POWs swap. Symbolically, it took place on the Armed Forces Day. 60 people are coming home. Among them are army servicemen, the National and Border Guards. pic.twitter.com/EoNCEbTiht

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 6, 2022