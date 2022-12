Um módulo espacial de uma empresa de Tóquio foi lançado este domingo com destino à Lua, através de um foguetão da SpaceX que também leva a primeira sonda lunar dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com a Associated Press (AP).

A missão, que também levará um robô japonês desenhado para estar na superfície lunar, demorará cerca de cinco meses para chegar à Lua.

A empresa em causa, Ispace, desenhou o seu aparelho para gastar o mínimo de combustível, para poupar dinheiro e guardar espaço para carga, pelo que está a levar um caminho mais lento e mais económico até à Lua, voando 1,6 milhões de quilómetros a partir da Terra antes de voltar e intersetar-se com a Lua no final de abril.

Em contraste, a cápsula Orion, da NASA, desenhada para transportar pessoas e que viajou com manequins, demorou cinco dias até chegar à Lua, em novembro, e termina a sua missão hoje, com uma amaragem no Oceano Pacífico.

A sonda da Ispace procurará a cratera lunar Atlas, na secção nordeste do lado da Lua mais próximo da Terra, que tem mais de 87 quilómetros de diâmetro e uma profundidade de dois quilómetros.

Com as quatro pernas estendidas, a sonda tem uma altura superior a 2,3 metros.

Com um satélite científico já à volta de Marte, os Emirados Árabes Unidos (EAU) também querem explorar a lua, e a sua sonda Rashid, nomeada em homenagem à família real do país, pesa 10 quilos e irá operar na superfície lunar por cerca de 10 dias, tal como o resto da missão.

Adicionalmente, a sonda levará uma esfera laranja da Agência Espacial Japonesa que se transformará num robô com rodas na Lua.

Também irão para a Lua uma bateria em estado sólido de uma empresa japonesa de velas de ignição, um computador de bordo com inteligência artificial de uma empresa canadiana, para identificar características geológicas observadas pela sonda dos EAU, e câmaras de 360 graus de uma empresa de Toronto, também no Canadá.

À boleia da missão irá também uma pequena experiência laser da NASA, que irá para a Lua procurar gelo nas crateras que estão permanentemente sem luz solar, no polo sul lunar.

Está prevista uma segunda alunagem em 2024 e uma terceira em 2025 por parte da empresa japonesa fundada em 2010, que esteve entre os finalistas do prémio lunar da Google XPRIZE.

A missão lançada este domingo tem o nome de Hakuto, que em japonês significa coelho branco, um animal que segundo a tradição popular asiática, vive na Lua.

Apenas a Rússia, os Estados Unidos e a China conseguiram as chamadas “alunagens suaves”, começando pela missão Luna 9, da antiga União Soviética, em 1966. Apenas os Estados Unidos colocaram astronautas na superfície lunar: 12 em mais de seis missões.