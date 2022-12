A Procuradora-Geral Europeia, Laura Codruța Kövesi, pediu esta quinta-feira o levantamento da imunidade da vice-Presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili e da eurodeputada Maria Spyraki, vice-presidente da delegação para as relações com a China, suspeitas de fraude.

“Com base num relatório de investigação recebido do Gabinete Europeu Anti-Fraude (OLAF), existe a suspeita de fraude prejudicial para o orçamento da UE, relativamente à gestão do subsídio parlamentar e, em particular, à remuneração dos Assistentes Parlamentares Acreditados”, refere um curto comunicado, emitido durante a tarde desta quinta-feira.

Eva Kaiti está no centro de um escândalo de corrupção já conhecido como “Qatargate”. A vice-Presidente do Parlamento Europeu foi detida na sexta-feira pela polícia belga em Bruxelas no âmbito de uma investigação a crimes de corrupção com ligações ao Qatar, organizador do Mundial de futebol de 2022.

Outros três suspeitos, incluindo o companheiro da eurodeputada, o assessor parlamentar Francesco Giogi, foram igualmente detidos. Giogi implicou esta quinta-feira no caso mais dois eurodeputados ,Andrea Cozzolino, chefe da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Magrebe, e Marc Tarabella.

Kaili foi acusada de participar numa organização criminal, corrupção e lavagem de dinheiro. Considera-se inocente. Será ouvida em tribunal a 22 de dezembro.