Passaram sete meses desde a retirada da fábrica de Azovstal que o deixou nas mãos dos russos e três meses desde a troca de prisioneiros que lhe devolveu a liberdade. As fotografias de Mykhailo Dianov voltam agora a correr o mundo, acrescentando o terceiro capítulo à história do defensor de Mariupol.

Dianov, de 42 anos, foi um dos últimos soldados a deixar o complexo de Azovstal em maio, na altura o último reduto da resistência ucraniana na cidade de Mariupol, agora ocupada pelas forças russas. Uma fotografia captada na altura mostrava-o de cabelo e barba desgrenhados, braço atado ao peito, o rosto visivelmente cansado, mas com um leve sorriso. Seguir-se-iam quatro meses em cativeiro russo, dos quais regressaria irreconhecível.

Em setembro, Dianov e 199 soldados eram libertados numa troca de prisioneiros em que Moscovo recuperava o magnata Viktor Medvedchuk, aliado do Presidente russo acusado de traição na Ucrânia. Imagens captadas pelo fotógrafo na altura mostravam um antes e um depois dos quatro meses detido.

Num hospital em Chernihiv, o militar surgia extremamente magro, com cicatrizes e hematomas no corpo. O braço direito, onde fora baleado, estava deformado por não ter recebido um tratamento médico adequado durante o cativeiro.

