Mário Centeno diz que “é, de certo modo, um mito” que exista em Portugal uma grande quantidade de famílias com baixos rendimentos e com crédito à habitação, famílias que agora fiquem numa situação de grande fragilidade devido à subida rápida das taxas de juro. O governador do Banco de Portugal diz que, de acordo com uma análise do supervisor, “apenas 8,8%” das famílias com menores rendimentos têm crédito à habitação.

A afirmação de Mário Centeno surgiu em conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de Dezembro, em Lisboa. O relatório inclui uma caixa relativa ao impacto da subida das taxas de juro nas famílias, num contexto de inflação elevada, e a conclusão mostra que o Banco de Portugal não está muito preocupado.

“Os resultados do exercício sugerem que a generalidade das famílias consegue manter um volume de consumo de bens essenciais igual ao de 2021 e satisfazer o serviço da dívida a partir do rendimento corrente, sem pôr em causa outro tipo de despesas“, sublinha o Banco de Portugal. Ainda assim, reconhece-se que “para as famílias endividadas do primeiro quintil de rendimento a capacidade de ajustamento deverá ser mais exigente“, embora essas famílias representem apenas 2,4% do total de famílias com crédito à habitação.

Num contexto em que as “famílias endividadas vão ter um aumento de custos”, “é preciso monitorizar e compreender quem são as famílias e o que é que representa as famílias de baixos rendimentos” no universo das famílias endividadas. Sendo certo, diz Mário Centeno, que “a política monetária não é feita para as famílias com dívidas, é feita para todos os cidadãos da zona euro“.

