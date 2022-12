Grande parte da história não fica nos registos. Há momentos que, por mais que sejam recordados, não mais terão a intensidade que os marcou na hora em que aconteceram. O Mundial do Qatar deixou-nos várias narrativas que vão ser lembradas no futuro, mas que, quem teve oportunidade de as viver, de certeza que vai continuar a sentir aquele orgulho latente de ter passado por elas.

O jogo entre Croácia e Marrocos até podia carecer, aparentemente, de pontes de interesse por, na melhor das hipóteses, valer “apenas” um lugar no pódio ao vencedor. No entanto, a atenção do olhar agarrava-se ao que Luka Modric podia fazer numa partida que era, para si, a última em Mundiais. O maestro anda sempre com a batuta no bolso e, seja para uma ou para um milhão de pessoas, o espetáculo está garantido. Ficou a sensação de um presságio para a hora em que nos tivermos que despedir definitivamente do senhor da fita no cabelo que, com a bola nos pés, é um louvor à arte futebolística.

Era também a última oportunidade de se ver Marrocos, a seleção africana que mais longe chegou num Mundial e que encantou pela paixão e entreajuda, pela superação e pela demonstração de que é em campo que se define quem são as grandes potências. Uma equipa versátil que se camuflou para superar os adversário, mas que não vai ficar escondida nos terrenos do esquecimento.

Além de tudo, a diferença entre ficar em terceiro e quarto ainda era de dois milhões de euros. O último lugar no pódio valeu 24 milhões de euros para a equipa que o conquistou, já o quarto classificado arrecadou 22 milhões. Ainda assim, nem o selecionador croata, Zlatko Dalic, nem o selecionador marroquino, Walid Regragui, arriscaram prejudicar a integridade física de alguns jogadores que acumularam problemas físicos ao longo do Mundial. Apesar das contrariedades, Marrocos não desfez a estrutura de 4-3-3 que trouxe a equipa africana tão longe na prova. O mesmo não se pode dizer da Croácia que vinha jogando em 4-3-3, mas que para este jogo assumiu um 4-4-2 dinâmico. Na frente, os representantes europeus na partida utilizaram Kramaric e Livaja. Perisic apareceu como lateral-esquerdo e Orsic como extremo no lado canhoto. O fator diferenciador foi Lovro Majer que, vindo da direita, procurou receber a bola numa zona mais adiantada relativamente aos médios-centro Modric e Kovacic.

