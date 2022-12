A edição 2022 do Mundial, disputada no Qatar, fechou este domingo com um recorde absoluto de 172 golos, mais um do que os apontados em 2014 (Brasil) e em 1998 (França), após os seis tentos na final.

Em Lusail, a Argentina e a França só decidiram o jogo decisivo na lotaria das grandes penalidades, mas depois de, nos 120 minutos, marcarem seis golos, com destaque para o bis de Lionel Messi e o hat-trick de Kylian Mbappé.

Com os seis tentos, o total passou para 172, à média de 2,69 golos por encontro, que é o melhor registo no atual formato, com 64 jogos.

Em termos absolutos, a edição de 1954, realizada na Suíça, tem um registo imbatível de 5,38 golos por encontro, com um total de 140, em apenas 26 embates.

Os melhores registos em provas com 64 jogos:

1. 2022 – 172 golos (2,69 de média)

2. 1998 – 171 (2,67); 2014 – 171 (2,67)

4. 2018 – 169 (2,64)

5. 2002 – 161 (2,52)

6. 2006 – 147 (2,30)

7. 2010 – 145 (2,27)