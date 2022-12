Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Três pessoas morreram e uma ficou ferida esta terça-feira depois de uma explosão num dos mais importantes gasodutos russos, perto da cidade de Kazan, mais de 600 quilómetros a leste de Moscovo. A informação foi inicialmente confirmada pela agência de notícias russa Tass, citando o gabinete de comunicação das autoridades regionais.

A fuga ocorreu perto da pequena povoação de Yambakhtino. “Houve uma fuga, seguida de um incêndio num gasoduto subterrâneo”, confirmaram as autoridades. “De acordo com as informações preliminares, não houve vítimas.”

O incêndio afetou o gasoduto Urengoy-Pomary-Uzhhorod, também conhecido como gasoduto transsiberiano, que começa na reserva de gás natural de Urengoy e termina na cidade ucraniana de Uzhhorod, a partir de onde o gás é distribuído para países da Europa central.

Um vídeo publicado no Telegram pelo jornal russo Kommersant mostra o incêndio, visível a uma grande distância.