A conclusão é de 5 de dezembro, mas os arguidos que foram há cinco anos constituídos arguidos e investigados naquele que ficou conhecido como o processo EDP, como António Mexia, só esta terça-feira foram notificados do seu destino no processo — no âmbito do qual foi acusado há poucos dias Manuel Pinho, a sua mulher e Ricardo Salgado. Quem não foi acusado vai continuar a ser investigado num outro processo que até tem um novo nome: EDP/CMEC.

“É uma profunda falta de respeito pelos direitos processuais dos arguidos e dos seus advogados, que se veem na contingência de ter mendigar junto de jornalistas conhecidos que lhe enviem as peças processuais dos processos onde têm procuração. É que isto diz muito justiça de espetáculo que vivemos”, queixou-se ao Observador o advogado João Medeiros, que representa no processo o antigo presidente da EDP, António Mexia, e o antigo administrador João Manso Neto e que esperava receber o despacho de acusação do caso EDP na última quinta-feira, assim como a anunciada certidão a separar o processo em relação aos seus clientes.

O Ministério Público concluiu, num despacho enviado ao juiz de instrução Carlos Alexandre a 28 de novembro, que no processo que ficou conhecido como EDP — que conta já com 85 volumes e 400 apensos — há dois “núcleos essenciais de factos” que têm Manuel Pinho como denominador comum, mas que podem ser separados para evitar um mega-processo. “Importa evitar mega-processos com os correspondentes mega-julgamento — com todos os inúmeros problemas que lhes são reconhecidos”, lê-se.

No processo que levou agora à acusação de Manuel Pinho e da sua mulher, por suspeitas de terem sido corrompidos por Ricardo Salgado, vai permanecer apenas a investigação ao casal e a sua relação com o GES/BES e o arguido Salgado entre 2005 e 2009, era Pinho ministro da Economia. “Nada Mais”, refere a resposta de Carlos Alexandre, de 5 de dezembro, a que o Observador teve acesso.

