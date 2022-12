A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili é ouvida esta quinta-feira em tribunal, depois de ter sido detida a 9 de dezembro por suspeitas de corrupção no caso que ficou conhecido como Qatargate. O resultado da audiência deverá ser conhecido ao final do dia — se permanece presa ou se vai aguardar julgamento em liberdade —, mas Michalis Dimitrakopoulos, um dos advogados de Eva Kaili falou já esta manhã sobre o que poderá acontecer.

Citado pela AFP, Michalis Dimitrakopoulos entende que Eva Kaili, que permanece em prisão preventiva, deve ver as medidas de coação atenuadas, passando assim para vigilância com pulseira eletrónica até ao início do julgamento. “A situação é difícil, mas temos argumentos legais muito fortes para libertá-la”, disse o advogado, acrescentando que “não existe um risco de fuga e não está em posição de destruir evidências”.

Pedimos que passe para o regime de vigilância com pulseira eletrónica.”

O advogado da eurodeputada grega sublinhou ainda que a ex-vice-presidente “está a colaborar na investigação de forma ativa e contesta todas as acusações de corrupção”. Na mesma altura, também outro dos advogados, Andre Risopoulos voltou a falar sobre a inocência de Eva Kaili: “Nunca aceitou ser corrompida”.

A audiência esteve marcada para o dia 14 de dezembro, mas foi adiada para esta quinta-feira. A sessão vai decorrer à porta fechada e, por isso, as conclusões serão anunciadas ao final da tarde.

Também esta semana, Eva Kaili admitiu ter recebido subornos do Qatar, sabendo da existência de elevadas quantias de dinheiro em sua casa. No entanto, nunca admitiu ter sido corrompida.