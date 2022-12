Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Ministério de Defesa da Rússia acusou as forças ucranianas de tentarem atacar uma base aérea no território russo esta segunda-feira. As autoridades alegam que um drone ucraniano foi abatido na região de Saratov, quando se aproximava da base de Engels. A queda dos destroços terá provocado a morte de três pessoas.

Russian sources report second drone attack on Engels air base deep inside Russia. Does Russia have any air defense at all? pic.twitter.com/zxT0vAoQaL

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 26, 2022