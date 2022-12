O forte nevoeiro que se fez sentir na cidade chinesa de Zhengzhou provocou um choque em cadeia com cerca de 200 carros numa ponte. Do cenário insólito resultou uma morte.

De acordo com a televisão estatal da China, CCTV, vários carros e camiões ficaram empilhados na ponte Zhengxin Huanghe e as imagens têm circulado nos meios de comunicação e redes sociais.

No local estiveram 11 veículos de socorro e 66 bombeiros para ajudar as vítimas que ficaram presas dentro dos seus próprios carros. Num dos vídeos, uma delas revela que foi “demasiado assustador“.

In one of the world’s largest pileups, 200 cars crashed in heavy fog on bridge in China. This was the aftermath: pic.twitter.com/YyeTI13nMT

— Mike Sington (@MikeSington) December 28, 2022