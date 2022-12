(Em atualização)

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) obrigou a TAP a emitir um esclarecimento ao mercado, na sequência da saída de Alexandra Reis da empresa.

Em nota publicada na noite desta quarta-feira, intitulado “esclarecimento sobre a renúncia de membro do Conselho de Administração”, a TAP refere que “por determinação da CMVM, vem a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“TAP”), esclarecer o mercado e o público em geral que a renúncia apresentada por Alexandra Reis ao cargo de vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP comunicada à CMVM no passado dia 4 de fevereiro, ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP, no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e a TAP”.

No comunicado original, publicado a 4 de fevereiro, lia-se que Alexandra Reis “apresentou hoje renúncia ao cargo, decidindo encerrar este capítulo da sua vida profissional e abraçando agora novos desafios”, tendo o termo “renúncia” dado a entender que a decisão de sair teria partido da gestora, o que levantava dúvidas em relação à indemnização de 500 mil euros recebida por Alexandra Reis.