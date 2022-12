Depois da pausa para o Mundial, é hora de voltar à ação: o melhor Sporting da época – com 6 vitórias consecutivas – esteve em grande na Taça da Liga, com apuramento para a final four com números fantásticos. Será que vai manter a boa forma no regresso do campeonato contra um Paços de Ferreira que é último classificado? As dúvidas são dissipadas amanhã, num jogo que tem relato na Rádio Observador e que pode ouvir aqui.

Logo depois das 21h, começa a Emissão Especial Desporto, com relato em direto a partir do Estádio de Alvalade. É lá que vão estar, no relato, os jornalistas André Maia e João Filipe Cruz. Em estúdio, a análise vem por três vozes: da do Filipe Coelho, comentador Observador e ELEVEN, que depois faz o resumo do jogo em mais um episódio do Relatório de Jogo; do João Castro, adepto do Sporting e autor do podcast Sporting160; e do nosso “áudio-árbitro” e ex-árbitro Pedro Henriques, que analisa todos os lances em direto e faz no final o Sem Falta, com o resumo dos principais lances.

Pode ouvir a Rádio Observador online aqui, mas também em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.