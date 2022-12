José Sócrates, ex-primeiro-ministro português, já estará no Brasil para participar na cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva como Presidente, no próximo dia 1 de janeiro, escreve o Expresso.

De acordo com o semanário, o convite a José Sócrates partiu do embaixador Fernando Igreja, a pessoa responsável pelo protocolo da cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva. A mesma pessoa que convidou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Expresso detalha ainda que José Sócrates viajou para o Brasil na quinta-feira e que regressará na terça-feira, estando ausente do país seis dias. Estando Sócrates sujeito à medida de apresentações quinzenais às autoridades — porque o Ministério Público e a juíza entenderam que havia perigo de fuga do ex-governante –, a última vez que esteve no posto da GNR foi no dia 23 de dezembro e a próxima apresentação deverá ocorrer a 8 de janeiro, permitindo a viagem até à tomada de posse de Lula da Silva.

Em 2019, quando José Sócrates apresentou o livro “A Confiança no Mundo”, Lula da Silva fez questão de marcar presença. Também o prefácio do livro é da autoria do futuro Presidente brasileiro, onde fala da utilização de métodos de tortura na Europa.