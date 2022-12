Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

No início de janeiro, as autoridades russas vão fechar as fronteiras aos homens, será declarada a lei marcial e começará uma nova vaga de mobilização. Está é a previsão que o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, deixa sobre as primeiras semanas que se viverá na Rússia em 2023.

Numa mensagem divulgada na véspera do Ano Novo, e dirigida aos cidadãos russos elegíveis para o serviço militar, Reznikov alertou que os russos têm apenas cerca de uma semana em que “ainda lhes resta uma escolha”.

“Hoje estão a pensar sobre como vão decorar uma mesa festiva e a fazer planos para o futuro, mas com o toque do relógio podem não ouvir quando os oficiais militares baterem à vossa porta”, afirmou Reznikov num vídeo partilhado pela agência bielorrússia Nexta.

In early January, borders will be closed in #Russia, martial law will be declared and a new wave of mobilization will begin, – Reznikov.

The Minister of Defense of #Ukraine called on the Russians to avoid mobilization at all costs in order to save their lives. pic.twitter.com/x3OXIeK8Y1

— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2022