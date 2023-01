Marcelo Rebelo de Sousa abre um ano com uma exigência: o Governo maioritário do PS deve cumprir o seu mandato até ao fim. Depois da pressão pública de alguns partidos para que dissolvesse a Assembleia da República, o Presidente da República defendeu na mensagem de Ano Novo que a “estabilidade política” decorrente da maioria absoluta do PS é uma “vantagem comparativa, rara na Europa e no mundo democrático” que o País deve aproveitar. Num discurso de quase nove minutos, o chefe de Estado deixa depois um aviso mais sério a António Costa, dizendo que a maioria de “um só partido” também obriga a “responsabilidade absoluta“.

Na leitura de Marcelo — que após a demissão do ministro Pedro Nuno Santos já tinha recusado utilizar a chamada “bomba atómica” da dissolução — só quem pode abalar a estabilidade do Executivo é o próprio Executivo. “Estabilidade que só ele – ele Governo – e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar, ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade“, atira o Presidente da República.

Com esta frase Marcelo tenta dar um tiro duplo: por um lado retira-se da responsabilidade de contribuir para a estabilidade (ou instabilidade) governativa; por outro enumera o que considera estar a correr mal no Governo de António Costa.

E os reparos estão lá, nas linhas e nas entrelinhas da mensagem. O Presidente fala dos “erros de orgânica” (pela forma como António Costa distribuiu pastas e escolheu os ministro), da “descoordenação” (que remete para a falta de coordenação do Governo, mais evidente do quando era minoritário), da “fragmentação interna” (aludindo aos dois PS’s que começam a fazer-se notar), da “falta de transparência” (os tais “lapsos” e “casinhos” de incompatibilidades que têm minado a autoridade do Governo) e, por fim, a “descolagem da realidade”. Esta última referência é direta para António Costa, que o Presidente vai acusando de ser demasiado otimista (“tem o monopólio do otimismo”, disse nos cumprimentos de Natal em Belém).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.