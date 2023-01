(em atualização)

Foram retomadas, na tarde desta quinta-feira (hora de Lisboa), as eleições para a presidência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, um processo que decorre já há três dias nos Estados Unidos. Kevin McCarthy, o candidato republicano à presidência deste órgão, falhou mais duas votações — a sétima e oitava.

Na quarta-feira, as votações foram suspensas, dando alguma margem aos republicanos para tentar negociar condições. Aparentemente, o esforço não terá sido suficiente, já que o político norte-americano voltou a falhar a eleições realizadas esta quinta — a sétima e oitava.

McCarthy apresentou-se novamente como candidato. Precisava de 218 votos para ser eleito para a presidência deste órgão norte-americano, que é o segundo mais relevante na política norte-americana. No total, recebeu 201 votos. McCarthy só podia perder quatro votos de republicanos, mas acabou por perder na sétima votação 21 votos do próprio partido, com 19 deles destinados a Byron Donalds, da Flórida. Um destes 21 votos teve como destino Donald Trump. Os representantes da Câmara podem votar em qualquer nome.

Os 212 representantes democratas votaram em Hakeem Jefferies, tal como aconteceu nas seis votações anteriores.

Ainda antes de a votação chegar ao fim, o candidato republicano já era considerado derrotado. No entanto, só quando a votação, que é feita por ordem alfabética, é concluída é que existe um parecer oficial — até ao final os membros da Câmara ainda podem alterar o sentido de voto.

A oitava votação arrancou poucos minutos após as 19 horas (hora de Lisboa). Desta vez, houve um quarto nome a registar votos: o republicano Kevin Hern. Dos 433 votos considerados válidos na oitava votação, 212 foram para o democrata Hakeem Jeffries, 201 para o republicano McCarthy, 17 para Donalds e dois para Hern. Foi ainda registado um voto para Donald Trump. Um voto de “present”, que não conta para a votação, também voltou a ser registado.

Esta quinta-feira ainda vai ser feita uma nona votação — McCarthy está novamente nomeado pelo partido republicano, que tem uma maioria ligeira, de 222 representantes republicanos contra 212 dos democratas.

Na quarta-feira, o congressista foi rejeitado nos seis primeiros votos, vindos de um grupo de 20 republicanos que estão contra McCarthy. Ao longo das votações, apenas um dos representantes republicanos, Matt Gaetz, é que alterou o voto, passando de Donalds para Donald Trump.

Desde 1923 que não havia tantas votações para eleger um presidente da Câmara dos Representantes. O ciclo de votações mais longo para este órgão da democracia norte-americana data de 1855, quando foram precisas 133 votações e quase dois meses para conseguir eleger alguém para a presidência.