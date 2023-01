Na vertical ou na horizontal, mais ou menos virado parado para o condutor, mas sempre ao centro. Referimo-nos ao ecrã digital que se encontra a bordo da maioria dos novos modelos e que serve de porta de entrada para explorar o sistema de infoentretenimento do veículo. Habituámo-nos a vê-lo evoluir para telas cada vez maiores e com um crescente número de funcionalidades, mas parece que esta solução (que hoje parece tão moderna) vai ficar ultrapassada e passar à história dentro de poucos anos. Pelo menos, é nisso que a BMW acredita.

O CEO da marca bávara, Oliver Zipse, considera que os ecrãs das centrais multimédia estão condenados a desaparecer. A previsão foi partilhada com os jornalistas na maior feira de tecnologia e electrónica do mundo, o Consumer Electronics Show (CES), que decorreu em Las Vegas entre os dias 5 e 8 de Janeiro. E a razão pela qual a BMW diz acreditar que as telas digitais têm os dias contados é simples. A marca já está a trabalhar no que considera ser a solução para o futuro: nem mais nem menos que um gigantesco head-up display (HUD), a ocupar por completo o pára-brisas.

Este é o BMW i Vision Dee, um concept futurístico que antecipa a forma como a marca bávara quer explorar "emocionalmente" o digital. “Dee” abrevia Digital Emotional Experience 20 fotos

O concept i Vision Dee integra essa solução que, em si, não é inédita, na medida em que outros fabricantes de automóveis já exibiram sistemas similares. A novidade é o enorme HUD se predispor a extinguir o ecrã que dá acesso à central multimédia. Algo que, naturalmente, permitiria conceber interiores muito mais clean e que, na opinião de Oliver Zipse, teria a vantagem de acabar com as distracções ao volante, que em nada favorecem a segurança rodoviária. De acordo com o CEO da BMW, é expectável que tal aconteça no horizonte de uma década. “Em 10 anos, isso acabou”, declarou o homem-forte da marca bávara.

De recordar que a BMW, apesar de já ter reconhecido que o futuro da mobilidade eléctrica passa por adoptar plataformas específicas para acolher os packs de baterias e motores eléctricos, ainda está a cerca de dois anos de apresentar a sua primeira arquitectura deste género, a Neue Klasse. E será então que o HUD a toda a largura do pára-brisas vai surgir nos novos modelos da BMW. “Esta tecnologia é mais do que uma visão (do futuro). Vamos integrar esta inovação na Neue Klasse e os nossos clientes vão poder experimentá-la já em 2025″, assegurou Zipse.

O CEO descreveu a nova geração de HUD como um “salto quântico, em termos de design, tecnologia e sustentabilidade”, enquanto o chefe de design da marca, em declarações à Automotive News, garantiu que o novo esquema de projecção de informações vai mudar por completo a experiência a bordo. “Com a nossa tecnologia, todos os ocupantes do veículo podem ver as mesmas informações, até mesmo as pessoas que vão atrás“, adiantou Domagoj Dukec. De recordar que o sucessor do Série 3 deverá ser o primeiro a assentar na Neue Klasse, estando igualmente na calha um crossover eléctrico com a nova plataforma dedicada.