O ator francês Jean-Claude Pautot, de 66 anos, foi detido em dezembro em Espanha na sequência do desmantelamento de uma rede de tráfico de droga e da apreensão de cerca de uma tonelada de cocaína numa embarcação ao largo dos Açores, noticiou esta semana o jornal francês Le Journal du Dimanche.

Pautot, que se estabeleceu como um reconhecido ator em França após uma vida de crime que lhe valeu várias condenações por roubos e mais de 25 anos de prisão (onde também se tornou pintor), f0i detido em Espanha no final de dezembro devido às suas ligações àquela rede de tráfico, que fazia chegar a droga por via marítima desde a Venezuela até à Europa, por via da região francesa ultramarina de Martinica.

Além de Pautot, cerca de uma dezena de pessoas foram igualmente detidas em Espanha e França na sequência de uma operação de buscas que envolveu as autoridades francesas e espanholas. Cerca de uma tonelada de cocaína foi encontrada numa embarcação apreendida ao largo dos Açores durante a operação que levou ao desmantelamento da rede.

A imprensa francesa diz que, para já, ainda não são públicas as acusações concretas contra o ator nem qual o seu papel na rede de tráfico de droga. As autoridades francesas ainda estarão, de acordo com o Le Figaro, à espera de uma comunicação oficial das autoridades espanholas, que deverá chegar ainda esta semana.

Jean-Claude Pautot passou 25 anos na prisão e 15 anos a fugir às autoridades, na sequência de múltiplas condenações por roubos e assaltos a bancos. Pautot descobriu, na prisão, a paixão pela pintura e produziu um conjunto de obras que lhe valeu grande reconhecimento nas galerias de arte contemporânea em Paris. Simultaneamente, já depois dos anos que passou na prisão, participou no filme “O Inocente” (que foi exibido em Lisboa em novembro do ano passado, na Festa do Cinema Francês), que o levou ao Festival de Cinema de Cannes em maio do ano passado.