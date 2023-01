Diego Simeone pode estar prestes a abandonar o Atlético de Madrid. A notícia, que caiu como uma bomba, foi avançada esta segunda-feira à noite no programa desportivo “El Chiringuito de Jugones”, que dá até conta que Simeone já terá comunicado a sua decisão à direção dos colchoneros.

O técnico argentino poderá assim ter chegado ao fim da linha no clube que treina há mais de onze anos, desde dezembro de 2011. A decisão é do próprio: apesar de ter contrato por mais uma época e meia, de acordo com o jornalista e comentador desportivo Paco García Caridad “já terá dito a Miguel Ángel Gil Marín (conselheiro delegado do clube espanhol) que em junho se acabou, não continuará no Atlético de Madrid”.

???? EXCLUSIVA de @pacogcaridad ???? ???? "???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????́ ???????? ???????? ???????????????????????? la temporada que viene"???? ???? "Ya le ha dicho a Gil Marín que se marcha en verano…" pic.twitter.com/9NL2VRdIRQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2023

Tem sido noticiado que Simeone terá alegadamente uma má relação com João Félix, o que poderá ter contribuído para a sua decisão. O treinador tem vindo a criticar, de forma mais ou menos direta, a consistência exibicional do internacional português, contratado no verão de 2019 por 126 milhões de euros. Félix, pela sua parte, não tem escondido a sua intenção de abandonar o clube, algo a que o próprio Gil Marín aludiu há cerca de um mês:

Penso que ele sairá, apesar de gostar que ele continuasse, mas essa não é a ideia dele.”

No entanto, e perante o seu iminente empréstimo (sem opção de compra) ao Chelsea até final desta época, o jornal Marca deu esta segunda-feira conta que clube e jogador estariam a negociar uma renovação de contrato por mais um ano, até 2027. O painel de comentadores do “El Chiringuito” vê no eventual prolongamento do contrato um sinal de que Simeone estará mesmo de saída.

Em onze épocas à frente do clube, o argentino de 52 anos devolveu aos colchoneros o estatuto de um dos maiores clubes europeus, com um currículo que fala por si: dois Campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei, uma Supertaça, duas Ligas Europa, duas Supertaças Europeias e duas finais perdidas da Liga dos Campeões (ambas frente ao eterno rival, Real Madrid). Uma história que aparenta ter conhecido o seu último capítulo.