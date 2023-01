Do gelo da Escandinávia para o inferno da Luz. Apesar, de Roger Schmidt se ter recusado a confirmar as transferências, o Benfica parece estar perto de anunciar a contratação do dinamarquês Casper Tengstedt e do norueguês Andreas Schjelderup. Os negócios marcam uma tendência no recrutamento do clube encarnado que parece ter começado a olhar com particular interesse para o mercado nórdico.

Casper Tengstedt, que já está em Lisboa, é um avançado de 22 anos que estava no Rosenborg. Ao serviço do clube norueguês, onde chegou no verão, o jogador participou em 14 jogos e marcou 15 golos. Na Dinamarca, jogou no Horsens e no Midtjylland, sendo que teve também um experiência na Alemanha ao serviço do Nuremberga.

Ao contrário do que aconteceu com Tengstedt, cujas negociações demoraram a vir a público, no caso de Schjelderup, a transferência já vinha a ser tema de conversa no universo encarnado há algumas semanas. O extremo de 18 anos chega do Nordsjaelland, que lidera a Liga Dinamarquesa. O jovem jogador é o melhor marcador da prova com 10 golos.

O Benfica reforça assim as soluções para o ataque. Tengstedt vai lutar por um lugar na frente de ataque com Gonçalo Ramos, Musa e Henrique Araújo, o que, para uma equipa que joga apenas com um ponta de lança, as soluções à disposição de Roger Schmidt são variadas. Pelo contrário, Schjelderup reforça uma posição onde os encarnados têm algumas carências. As águias para duas posições, sem contar com Rafa que pode fazer o lugar, mas que tem ocupado outra zona do terreno, tinham apenas dois extremos puros, Draxler e Neres, sendo que há ainda Diego Moreira que foi aposta do técnico alemão na pré-época.

Tengstedt e Schjelderup juntam-se assim a Aursnes no plantel encarnado como jogadores vindos da região da Escandinávia. Não é descabida a ideia do Benfica contar com ex-Feyenoord para ser o tutor dos novos talentos da Luz.