Rita Marques recua e já não vai para grupo hoteleiro a quem deu estatuto de utilidade turística. "Não tenho condições de aceitar"

Rita Marques já não vai assumir funções na Fladgate Group, que detém o projeto World of Wine, a quem a ex-secretária de Estado do Turismo deu o estatuto definitivo de utilidade turística, que confere ao promotor benefícios fiscais.

Numa mensagem do Linkedin, Rita Marques assume: “Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei, entendo que não tenho condições de aceitar, nesta altura, o convite que me foi dirigido, e que previa que eu iniciasse funções a 16 de janeiro”.

A decisão de Rita Marques segue-se às declarações tanto do primeiro-ministro como do Presidente da República que consideram que a ex-secretária de Estado estava a cometer uma ilegalidade ao ir para o grupo turístico.

O próprio grupo emitiu um comunicado, citado pela Lusa, em que informa que recebeu esta quinta-feira de Rita Marques “a indicação de que não pretende avançar com a efetivação da relação profissional anteriormente anunciada”, acrescentando a Fladgate que “compreende a decisão”, endereçando à ex-secretária de Estado do Turismo “o desejo dos maiores sucessos profissionais”. O conteúdo do comunicado foi partilhado pelo CEO da Fladgate, Adrian Bridge, na própria publicação de Rita Marques no LinkedIn.

Na mensagem que escreve, Rita Marques assume que o convite da Fladgate “ainda não suscitou a formalização, até hoje, de qualquer compromisso entre as partes”, mas agora decide não ir. A Fladgate tinha anunciado a entrada de Rita Marques no grupo a 16 de janeiro, ou seja, aconteceria na próxima segunda-feira.

O Observador está desde o início da semana a tentar uma reação do grupo turístico, que se tem remetido ao silêncio.

Rita Marques reafirma que era sua convicção que nenhum obstáculo se colocava à entrada no grupo. Mas António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa foram taxativos ao considerarem tratar-se de uma ilegalidade. O primeiro-ministro pediu mesmo ao Ministério da Economia que reavaliasse a atribuição do estatuto de utilidade turística ao grupo. Foi Rita Marques que assinou, em janeiro de 2022, esse registo definitivo, o que confere a quem o tem benefícios fiscais, tal como o Observador avançou. Nos dois anos em que foi secretária de Estado, 2020 e 2021, e no âmbito do registo provisório, o grupo registou 266 mil euros de benefícios fiscais.