Foi em dezembro de 2018 que chegou o carimbo que conferiu ao World of Wine (WOW) o estatuto prévio de utilidade turística, num despacho assinado pela então secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. Os primeiros montantes relativos aos benefícios fiscais que o estatuto confere seriam registados no ano seguinte: 13,6 mil euros foi o bónus fiscal auferido em 2019, segundo a lista de contribuintes com benefícios fiscais desse ano consultada pelo Observador.

Os montantes mais significativos recebidos pela Hilodi – Historic Lodges & Discoveries, SA, a sociedade que detém o World of Wine, seriam registados nos dois anos seguintes, já com Rita Marques enquanto secretária de Estado do Turismo, cargo que assumiu em outubro de 2019. Nos anos de 2020 e 2021, o projeto conhecido como o quarteirão cultural de Gaia teve bónus fiscais, em sede de IMI, no valor de 133 mil euros por cada ano, ou seja, 266 mil euros no total. Esta sexta-feira, foi conhecido que a ex-governante vai gerir a empresa à qual concedeu o último visto para ter acesso ao benefício. Contactado pelo Observador, o Ministério da Economia recusou-se a fazer comentários, dizendo “nada ter a referir sobre o tema”.

