E ao bater do martelo foi Kim Kardashian quem deu mais. Durante cinco minutos a luta terá sido renhida entre quatro compradores interessados na cruz Attallah usada por Diana, a princesa de Gales. Mas no final foi a celebridade norte-americana, através de um representante, que arrematou a joia no leilão Royal & Noble, na Sotheby’s, que encerrou esta quarta-feira em Londres, conta o Guardian com a confirmação da casa leiloeira.

Esta joia tem dado que falar porque são muito raras as joias usadas por Diana que chegam a leilão. O valor que a casa leiloeira havia estimado para a venda da joia encontrava-se entre os as 80 mil e as 120 mil libras, mas Kim Kardashian pagou 163.800 libras (cerca de 187 mil euros), segundo a SkyNews.

A cruz Attallah é uma criação da casa Garrard, joalheiros oficiais da coroa durante décadas, e a mesma marca que criou o anel de noivado que o príncipe Carlos ofereceu a Diana. A joia data da década de 1920, é uma cruz pendente em ouro e prata com 11 ametistas (que lhe dão o original tom de roxo) em corte quadrado e diamantes em corte redondo.

A peça não pertencia a Diana, foi-lhe emprestada pela joalheira para ela usar a 27 de outubro de 1987, em Londres, numa gala de beneficiência. Depois deste evento Diana acabou por usar a joia muitas outras vezes. A família Attallah adquiriu a joia pouco depois da morte da princesa e tem-na mantido sem utilização desde então, segundo a Sotheby’s.

Esta joia foi vendida no leilão Royal & Noble que se realizou entre os dias 6 e 18 de janeiro, na capital britânica. Entre os lotes estavam também obras oriundas de Portugal, mais precisamente da coleção do visconde de Lançada, filho dos duques de Palmela. Dom Alexandre de Sousa e Holstein Beck (1934-2014) herdou dos pais parte de uma coleção com séculos e continuou a construí-la. Este leilão contou com obras que vão da porcelana chinesa à escultura, passando pelo mobiliário e pelos antigos mestres da arte.

Kim Kardashian teria já um interesse especial por joias usadas por celebridades e alguma experiência em adquiri-las em leilão. Já em 2011 deu 65 mil dólares (cerca de 60.200 euros) por três pulseiras em ouro e jade, na marca Lorraine Schwartz, que pertenceram a Elizabeth Taylor, segundo a Forbes. A compra foi também feita em contexto de leilão, desta vez na venda das joias da atriz organizada pela Christie’s. Em 2017 comprou um relógio Tank da Cartier que pertenceu a Jackie Kennedy Onassis por 379.500 dólares (cerca de 351 mil euros).

E vale a pena recordar que na Met Gala de 2022 Kim usou o vestido com que pertenceu a Marilyn Monroe e com o qual a atriz cantou os parabéns ao presidente Kennedy, em 1962. A celebridade e empresária pisou a passadeira vermelha com uma verdadeira peça de museu que viria a ser alvo de polémica, uma vez que o vestido terá ficado danificado.