Kim Kardashian protagonizou um dos momentos altos da mais recente Met Gala, no passado mês de maio, ao usar o vestido que pertenceu a Marilyn Monroe e com o qual a atriz cantou os parabéns ao presidente Kennedy, em 1962. Depois de um momento de estrela que começou a ser preparado com muita antecedência, o site Page Six, vem lançar o rumor de que Kim poderá ter danificado o icónico vestido.

A suspeita foi lançada na conta de Twitter Pop Crave, ao colocar lado a lado duas fotografias da parte de trás do vestido, alegadamente, uma de antes da Met Gala e outra de depois, com a legenda “O vestido agora mostra sinais de rasgão e vários cristais desapareceram ou estão pendurados”.

A imagem da direita, que, supostamente, mostra o vestido depois de ter sido usado na festa, parece ter a costura à voltado fecho forçada, como se estivesse muito apertado. Contudo, sabemos que Kim Kardashian perdeu 7,3 quilogramas ao longo de três semanas para poder caber no vestido.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

— Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022