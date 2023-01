Já estão inscritos 400 mil jovens na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ 2023), anunciou o Papa Francisco num vídeo divulgado na manhã desta sexta-feira pela organização do evento.

“Queridos jovens, estamos a aproximar-nos — embora ainda faltem vários meses — da Jornada Mundial da Juventude, e já há 400 mil jovens inscritos”, diz o Papa Francisco no vídeo.

A Jornada Mundial da Juventude é um encontro mundial dos jovens católicos com o Papa, que ocorre a cada dois ou três anos em diferentes pontos do mundo desde que a tradição foi iniciada por João Paulo II na década de 1980.

A edição de 2023 vai realizar-se em Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto e, embora a organização recuse avançar com estimativas concretas sobre o número de participantes esperados, edições anteriores em países europeus permitem estimar a participação de mais de um milhão de jovens no evento.

A JMJ 2023 será inaugurada no dia 1 de agosto, com uma celebração de abertura presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. O Papa Francisco deverá chegar a Portugal no dia 3 de agosto, ficando no país durante quatro dias.

Nesses dias, o líder da Igreja Católica vai participar em várias celebrações públicas com os jovens, destacando-se a vigília final e a missa de encerramento, que vão decorrer no Parque Tejo, junto à Ponte Vasco da Gama, num espaço que está a ser totalmente requalificado para dar lugar a um grande jardim que ficará à disposição da cidade no final do encontro.

Durante a semana da JMJ 2023, vão realizar-se na cidade de Lisboa e em vários outros lugares da área metropolitana dezenas de eventos paralelos, incluindo concertos, conferências, exposições e celebrações religiosas.

Papa Francisco quer jovens a olhar para o horizonte na JMJ 2023

Na mensagem em vídeo que deixou aos jovens, o Papa Francisco deixou um apelo para que “olhem o horizonte”.

“A mim, chama-me a atenção e alegra-me que tantos jovens venham porque precisam de participar”, diz o Papa. “Porém, alguns dizem que só vão por turismo. Mas o jovem que vem é porque, no fundo, sente que quer participar, compartilhar, contar a sua experiência e receber a experiência do outro. Tem sede de horizontes.”

“Vós, jovens — já há 400 mil de vós inscritos —, têm sede de horizontes. E neste encontro, nesta Jornada, aprendam a olhar sempre o horizonte, a olhar mais além. Não levantem uma parede em frente à vossa vida. As paredes fecham-te, o horizonte faz-te crescer”, acrescenta o líder da Igreja Católica.

“Olhem sempre o horizonte. Com os olhos, mas olhem-no sobretudo com o coração”, diz o Papa Francisco, insistindo no apelo: “Abram o coração. A outras culturas, a outros rapazes e raparigas que vêm também a esta Jornada. Preparem-se para isto: para abrir o horizonte, para abrir o coração.”

O Papa termina a mensagem em vídeo agradecendo aos jovens por se terem inscrito “com tanta antecedência” e diz esperar que outros sigam o exemplo. “E não se esqueçam: paredes não, horizonte sim. Obrigado!”