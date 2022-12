À exceção de duas carrinhas com o logótipo do evento e de duas bandeiras de sentinela à velha porta, quando transpomos os enormes portões de ferro verdes do número 84 da Rua do Grilo, no bairro do Beato, em Lisboa, entramos num lugar amplo e imponente, mas aparentemente abandonado. Contudo, a pacatez dos antigos edifícios industriais contrasta com o trabalho intenso que ali é feito diariamente por uma centena de pessoas para preparar um dos mais complexos eventos da história recente do país: a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, agendada para o verão de 2023.

O complexo industrial pertence à antiga Manutenção Militar, histórica instituição criada no final do século XIX para assegurar as necessidades logísticas da tropa portuguesa — no seu auge, incluiu uma enorme panificadora, uma torrefação de café, um matadouro, uma refinaria de açúcar, uma serração, uma lavandaria, uma tipografia, uma cantina, gabinetes médicos e todo o tipo de estruturas necessárias para garantir o abastecimento dos militares portugueses. O encerramento gradual destas unidades resultou, na última década, num gigante complexo industrial fantasma, cujos edifícios têm vindo a ser adaptados e convertidos não só em espaços de restauração, mas principalmente em sedes de jovens empresas e de indústrias criativas. Em maio deste ano, nos antigos escritórios do complexo, foi inaugurada a sede da organização da JMJ 2023, o grande encontro dos jovens católicos com o Papa, que acontece em Lisboa em agosto do próximo ano e no qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo.

▲ Dentro dos antigos edifícios da Manutenção Militar foi instalada a sede da organização da JMJ 2023 TOMÁS SILVA/OBSERVADOR

