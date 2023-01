França e Alemanha reiteraram este domingo o seu apoio à Ucrânia, após um encontro em Paris entre o Presidente Emmanuel Macron e o chanceler Olaf Scholz.

Continuaremos a dar à Ucrânia, pelo tempo que for necessário, todo o apoio de que necessita”, prometeu o chanceler alemão, Olaf Scholz, ao lado do Presidente francês, Emmanuel Macron, durante uma cerimónia na Universidade da Sorbonne, por ocasião dos 60 anos do tratado de reconciliação entre a Alemanha e a França.