O presidente fundador da Iniciativa Liberal, Miguel Ferreira da Silva, deixou um conselho a João Cotrim Figueiredo sobre os líderes cessantes: “Um bom ex-líder é um líder calado ou até desaparecido”. Apesar dos elogios à liderança, Ferreira da Silva diz que Cotrim Figueiredo “tem estado demasiado exaltado” nas últimas horas.

[Ouça aqui a entrevista na íntegra]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em entrevista ao Observador, durante a VII Convenção da Iniciativa Liberal, Miguel Ferreira da Silva não poupou críticas a Cotrim. Para o antigo presidente, o líder cessante “teve uma tentação [de intervir publicamente sobre a sucessão]”.

Ainda sobre as possições assumidas por Cotrim durante o congresso, Miguel Ferreira da Silva disse “não entender como é que um líder que está de saída acaba por sujar a pintura com uma reação emocional”, numa referência à resposta de Cotrim Figueiredo a Tiago Mayan Gonçalves. “Tem estado demasiado exaltado. Assumir uma posição dentro do liberalismo é limitar a escolha de sucessão entre os vários liberais”, sugeriu.

Mesmo dizendo que não considera Rui Rocha “um barão caciqueiro”, expressão utilizada por Carla Castro, Ferreira da Silva deixou outro alerta. “Acho que não há barões na IL. Mas, não havendo baronatos, há pessoas que limitam a capacidade de participação.”