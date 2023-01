Enviado especial ao Vaticano

O escritório ainda está a ser montado. No chão, encostados às paredes brancas, três quadros aguardam o dia em que serão pendurados: um retrato oficial do Papa Francisco e duas réplicas de fragmentos de um fresco do século XV de Melozzo da Forlì, com anjos tocadores de alaúde. Há uma estante, em grande parte ainda vazia. Na secretária de madeira escura, o computador fixo ainda não tem ligação à internet — e o bispo português D. Carlos Azevedo, o novo inquilino deste gabinete quase vazio a poucos passos da Praça de São Pedro, no Vaticano, serve-se temporariamente do computador portátil para trabalhar nas novas funções para as quais o Papa Francisco o nomeou há precisamente um mês.

Estamos nas instalações do Comité Pontifício para as Ciências Históricas, um dos muitos organismos que compõem a Cúria Romana (o governo da Igreja Católica a nível global, liderado pelo Papa) — mas o lugar está longe de se assemelhar aos ambientes de mistério e opulência popularizados nas ficções de Dan Brown. O edifício, em tons pastel como a maioria da cidade de Roma, é na verdade absolutamente banal, um dos muitos que compõem a enorme Via della Conciliazione, a grande avenida que desemboca na Praça de São Pedro. Na rua, ao lado da porta por onde se entra no mundo da Santa Sé, há cafés, lojas de recordações e um movimento de milhares de turistas, que se juntam por estes dias aos milhares de peregrinos que têm acorrido ao Vaticano para velar o corpo do Papa emérito Bento XVI, que morreu no último sábado aos 95 anos de idade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.